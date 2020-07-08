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ОГА: На Буковине в этом году отремонтируют и построят до 80 км дорог государственного значения

ОГА: На Буковине в этом году отремонтируют и построят до 80 км дорог государственного значения
19:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В рамках программы "Большое строительство" в Черновицкой области в этом году будет отремонтировано и построено 50 км местных и 70-80 км дорог государственного значения. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Так, на сегодня проведены и завершены все тендеры.

"В Черновицкой области в этом году будет отремонтировано и построено 50 км местных и 70-80 км дорог государственного значения. В настоящее время суммарно на государственные дороги и дороги местного значения в области выделено более 1 миллиард гривен", - сообщил глава облгосадминистрации.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский отметил важность строительства дорог в Украине и Черновицкой области в частности.

Визит на Буковину: Зеленский посетил школу, которая входит в перечень "Большого строительства"

"Когда еще не был Президентом, мне стыдно было ездить Украине из-за качества дорог, которых не было. В этом году, вы знаете, более четыре тысячи километров дорог мы построим. Сейчас в процессе", - подчеркнул Глава государства, добавив, что это в разы больше, чем в предыдущие годы.

Президент отметил, что Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы за пять лет достичь в Украине принципиально иного уровня сервиса и качества дорог.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Ридковскую общеобразовательную школу и ознакомился с ходом реализации в регионе Национальной программы "Большое строительство".

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Все по теме:

Украина, ОГА, Буковина, Большое строительство.

Автор:

Телеграф
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