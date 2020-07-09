"Угадай тему спектакля по реквизиту": на въезде в поселок, где живет Смолий, поставили гробы

Акция протеста с похоронными венками и гробом против политики, действующих и экс-должностных лиц Национального банка Украины (НБУ) началась в среду вечером на въезде в поселок, в котором живет экс-глава центробанка Яков Смолий, сообщила пресс-служба регулятора в Facebook в среду.

"Угадай тему спектакля по реквизиту. Участвуют десять с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз. Это мирная "акция" (…) против политики, должностных лиц и экс-должностных лиц (…) НБУ. Она сегодня вечером началась на въезде в поселок, где живет (…) Смолий", - говорится в сообщении.

Пресс-служба центробанка не исключает, что акция может быть предназначена для будущего главы НБУ.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

Он пояснял, что в качестве методов давления использовались митинги под стенами Нацбанка, на которых выступали "сидящие в зале (Верховной Рады - ред.) депутаты", а также блокирование его дома и домов его заместителей.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, и в тот же день парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Рада 3 июля 286 голосами поддержала увольнение Смолия.