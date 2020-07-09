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В столичных ПТУ уже стартовала вступительная кампания

В столичных ПТУ уже стартовала вступительная кампания
08:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
В киевских профессионально-технических учреждениях образования с 1 июля начался прием документов на 119 профессий для 7 отраслей экономики, сообщили в пресс-службе КГГА.

"1 июля начался прием документов в профессиональных (профессионально-технических) учреждениях образования столицы.

Поступающие на базе полного общего среднего образования могут получить степень "Профессиональный младший бакалавр" с полученной профессией квалифицированного рабочего", – говорится в сообщении на сайте КГГА.

В мэрии отметили, что Профтех Киева готовят специалистов по 119 профессиям и специальностям для 7 отраслей экономики, а именно: промышленность, транспорт, строительство, общественное питание и торговля, сфера обслуживания, связь.

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Также в КГГА подчеркнули, что перечень специальностей ежегодно актуализируется, поэтому создано 14 новых рабочих профессий. Среди них: "Оператор по обработке информации и программного обеспечения", "Администратор программ радио и телевидения", "Оператор телекоммуникационных услуг", "Мастер гостиничного обслуживания", "Авторемонтник" и другие.

"Учреждения профессионального (профессионально-технического) образования столицы обеспечивают своих воспитанников местами для практики, при прохождении которой соискатели образования получают заработную плату. А после завершения обучения, руководители баз практики становятся для соискателей образования первыми работодателями", – добавили в столичной мэрии.

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Киев, Украина, ПТУ.

Автор:

Телеграф
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