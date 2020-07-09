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Визит президента на Волынь: Зеленский осмотрел строительство международной трассы М-19
Визит президента на Волынь: Зеленский осмотрел строительство международной трассы М-19
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Визит президента на Волынь: Зеленский осмотрел строительство международной трассы М-19

Визит президента на Волынь: Зеленский осмотрел строительство международной трассы М-19
14:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
В Волынской области в этом году планируют отремонтировать и построить 330-350 км автомобильных дорог и достроить объездную дорогу вокруг Луцка. Об этом доложили Президенту Владимиру Зеленскому во время его поездки на Волынь и ознакомления с реализацией в регионе Национальной программы "Большое строительство", сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Президент осмотрел ремонтные работы на автомобильной дороге М-19 Доманово (на город Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (на город Бухарест).

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков доложил, что в этом году будет достроена объездная дорога вокруг Луцка. По его словам 31 июля откроют первый участок этой автодороги.

Всего, по данным главы Укравтодора, в области в этом году планировали достроить 156 км дорог государственного значения, однако смогут увеличить эту цифру до двухсот.

Кроме того, глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко отметил, что в этом году в регионе планируется построить 91 километр дорог местного значения и 47 километров коммунальных дорог в целом будет 330-350 километров дорог.

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"Это прекрасный результат. Дай бог, чтобы мы в этом году все это сделали", - подчеркнул Президент.

Председатель Волынской ОГА отметил, что также надо расширять участок международной трассы М-19, которая проходит через Волынскую область, из-за большого потока транспорта, следующего из стран Европейского Союза.

Трасса М19 - это дорога международного значения на территории Украины длиной 512 км, пролегает от перехода "Доманово" ко перехода "Порубное" и является частью Европейского автомобильного маршрута E-85.

Кубраков проинформировал, что уже разработаны проекты по расширению ряда важных дорог.

"Это нормальный "аппетит". Дороги не было, сейчас уже есть. Надо говорить о расширении (дорог - ред.)", - сказал Президент.

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Главу государства также проинформировали о ходе строительства участка дороги Шацк - Свитязь - Залесье - Грабово. Общая протяженность участка - 14 километров. На этой дороге будет установлен комплекс контроля скорости движения. Строительные работы планируется завершить в этом году.

В то же время председатель Волынской ОГА подчеркнул, что также необходимо решить проблему очередей на государственной границе. Отмечается, что это можно сделать благодаря восстановлению работы логистического центра, расположенного возле пункта пропуска "Ягодин", который был построен в 2000 году, но с 2008-го перестал функционировать.

Зеленский отметил, что к работе пунктов пропуска по стране в целом много вопросов.

"Будем предлагать Кабинету министров и Министерству инфраструктуры, соберем таможенников и пограничников - по всей стране надо решить комплексно этот вопрос", - подчеркнул глава государства.

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Украина, Волынь, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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