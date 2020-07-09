"Большое строительство": На Донетчине проходит ремонт дороги Покровск-Бахмут-Михайловка

Интенсивные ремонтные работы продолжаются на нескольких участках дороги Покровск-Бахмут-Михайловка.

В рамках программы "Большое строительство" на Донбассе ремонтируют дорогу государственного значения Н-32 Покровск-Бахмут-Михайловка.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Дорога государственного значения Н-32 Покровск-Бахмут-Михайловка. Интенсивные ремонтные работы продолжаются на нескольких участках", - написал глава области.

Он отметил, что участок дороги участка между Мирноградом и Покровском уже отфрезеровали, расширили, укрепили органоминеральной смесью и заасфальтировали. Впереди — работы по обустройству обочин, дренажной системы и укладку водопропускных труб.

"Дорожники работают быстро и качественно. Подрядчик — ООО "Автомагистраль" - гарантирует, что водители не будут иметь здесь проблем минимум 10 лет", - подчеркнул Кириленко.

Как сообщалось, начало национального проекта "Большое строительство" был инициирован осенью 2019 года Президентом Владимиром Зеленским. Цель проекта — построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине.

Начиная с 1 марта 2020 года, в рамках национального проекта на более 300 объектах одновременно начались строительные работы. В планах в течение года — возведение более 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц. Также будет построено 4000 км дорог.