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Наев сообщил, существует ли сейчас угроза вторжения РФ в Херсонскую область

Наев сообщил, существует ли сейчас угроза вторжения РФ в Херсонскую область
03:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Полностью отслеживается ситуация о возможности переброски дополнительных сил и средств на полуостров из территориальной части России.

Небольшое число подразделений Вооруженных сил РФ находится вдоль административной границы между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым, однако в настоящее время непосредственной угрозы наступления нет.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"Состояние дел на таврическом направлении такое, что Вооруженными силами Украины усилены все виды разведки. Также в усиленном режиме ведется разведка всеми органами Украины, которые имеют на это полномочия. Ежедневно приобретаются сведения о Вооруженных силах Российской Федерации на полуострове, на временно оккупированной территории, и предоставляются руководству ВСУ. Они анализируются, четко отслеживается состояние, положение тех подразделений, которые находятся на временно оккупированной территории в Крыму, действия относительно нашего Северо-крымского канала", - отметил командующий ОС.

По его словам, полностью отслеживается ситуация относительно возможности переброски дополнительных сил и средств на полуостров из территориальной части Российской Федерации.

"Указанное состояние, положение относительно врага такое, что пока враг не подготовил наступательный удар... Его подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации. Вдоль административной границы между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым находится небольшое количество подразделений Вооруженных сил РФ, которые выполняют задачи по наблюдению за нашим группировкам ВСУ", - отметил Наєв.

По его словам, пока прямых угроз относительно наступления Вооруженных сил РФ на Херсонскую область "не выявлено и не установлено".

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Херсонщина, Сергей Наев.

Автор:

Телеграф
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