В порту Одессы провели масштабные антидиверсионные учения (Видео)

По сценарию учений, несколько групп террористов захватили в заложники некоторых членов руководства Одесского морского торгового порта и украли два судна, одно из которых начало двигаться в сторону порта госпредприятия в Николаеве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Участники учений провели оценку и планирование спецоперации, после чего штурмовые группы отработали нейтрализацию террористов и освобождение заложников. В учениях, помимо СБУ, также участвовали сотрудники полиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Вооруженных Сил, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морпортов и местных органов самоуправления. После учений руководству госпредприятий доложили о степени защищенности предприятий от террористов и дали четкие инструкции, как действовать при возможных угрозах.