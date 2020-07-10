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На всех пляжах Киева не рекомендуют купаться

На всех пляжах Киева не рекомендуют купаться
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф
Из-за кишечной палочки купаться не рекомендуют на всех пляжах Киева. В течении трех дней проведут повторное исследование воды.

На всех столичных пляжах установлены желтые флаги, следовательно, купаться не рекомендуется. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в г.Киеве сообщило о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха жителей на водных объектах столицы, где обнаружены отклонения от требований. В частности, превышен индекс лактопозитивнои кишечной палочки", - говорится в сообщении.

Как отметили в коммунальном предприятии "Плесо", эту ситуацию вызвали сильные дожди, которые были в последние дни. Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. Для возвращения показателей к нормативным необходимо 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято.

Директор по развитию зон рекреации КП "Плесо" Константин Пигуля отметил, что это не загрязнение. По его словам, таким можно считать лишь попадание в воду патогенных веществ (нефти, химикатов и т.д.).

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Отмечается, что в течение 3-х дней специалисты КП "Плесо" проведут дополнительные анализы воды. Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.

В КГГА напомнили, что желтый флаг означает "не рекомендуем купаться", зеленый - "купание разрешено", красный - "купаться запрещено".

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Киев, Днепр, Пляж, КГГА.

Автор:

Телеграф
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