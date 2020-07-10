Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: число новых заболевших остается высоким
Коронавирус в Киеве: число новых заболевших остается высоким
В Укрзализныце сообщили, когда планируют возобновить полноценное пассажирское сообщение
В Укрзализныце сообщили, когда планируют возобновить полноценное пассажирское сообщение
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы
Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)

Кличко: Киев может вернуть жесткий карантин

Кличко: Киев может вернуть жесткий карантин
Обновлено 14:37 Сегодня Телеграф Фото: КГГА
Городской голова Виталий Кличко заявил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Киеве власти могут ужесточить карантин.

Киев может вновь вернуться к более строгим ограничениям из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Я не хочу никого пугать, но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгих ограничений. Давайте не доводить до этого", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июля в Украине лабораторно подтверждено 52 043 случая COVID-19, за сутки — 819 новых.

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще у 118 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе Президента объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу
02 ДТП на трассе Одесса-Николаев: один из пассажиров сгорел заживо (Видео)
03 Народные приметы о еде: как нельзя резать хлеб и почему рыбу не едят с головы
04 Что происходит с телом когда вы едите баклажаны
05 Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
В Луганской области пожарные продолжают бороться с огнем
В Луганской области пожарные продолжают бороться с огнем
Возле Авдеевки украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение
Возле Авдеевки военный получил осколочное ранение
Как бороться с дневной сонливостью
Как бороться с дневной сонливостью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь