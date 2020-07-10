Кличко: Киев может вернуть жесткий карантин

Городской голова Виталий Кличко заявил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Киеве власти могут ужесточить карантин.

Киев может вновь вернуться к более строгим ограничениям из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Я не хочу никого пугать, но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгих ограничений. Давайте не доводить до этого", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июля в Украине лабораторно подтверждено 52 043 случая COVID-19, за сутки — 819 новых.

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще у 118 человек.