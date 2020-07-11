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СБУ пресекла контрабанду лекарственных средств с содержанием прекурсоров

СБУ пресекла контрабанду лекарственных средств с содержанием прекурсоров
03:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СБУ
В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов.

В Днепре Служба безопасности Украины задержала участников организованной преступной группировки, которые наладили масштабную контрабанду лекарственных средств с содержанием прекурсоров из одной из стран Северной Африки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что до введения карантина курьеры ввозили прекурсоры регулярными авиарейсами. С открытием авиасообщения организаторы собирались «возобновить» наркобизнес. Из ввозимых прекурсоров в специально оборудованных лабораториях наркодельцы изготавливали психотропное вещество метамфетамин. «Товар» злоумышленники реализовывали через разветвленную сеть дилеров в Днепропетровской области. Ежемесячный объем перемещаемых прекурсоров составлял 40-60 килограммов, а доход наркодельцов почти 5 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов. Во время следственных действий изъяты почти 10 килограммов псевдоэфедрина гидрохлорид, более 100 граммов метамфетамина, более пяти литров прекурсоров, семь единиц огнестрельного оружия, 5 ручных гранат и патроны различного калибра, средства для фасовки наркотиков.

Сейчас пяти участникам преступной группы сообщено о подозрениях по ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Также в отношении этих лиц планируется принять меры в виде содержания под стражей в соответствии со ст. 214 УПК Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых всем фигурантам уголовного производства планируется сообщить о подозрениях по ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ, Контрабанда.

Автор:

Телеграф
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