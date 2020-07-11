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Развлекательные заведения Харькова будут работать до 23 часов

Развлекательные заведения Харькова будут работать до 23 часов
Обновлено 23:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Работу развлекательных заведений в Харькове ограничили до 23:00 из-за ухудшения эпидемической ситуации. Такое решение принято на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя городского головы Игоря Терехова.

"В течение недели в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего количества зафиксированных случаев в регионе. В связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе запрещена работа развлекательных заведений после 23:00", - подчеркнул Терехов.

По его словам, посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок.

"Кроме того, обязательно в учреждениях должна проводиться дезинфекция", - акцентировал заместитель городского головы.

В то же время он подчеркнул, что остаются в силе все карантинные ограничения, введенные ранее.

В Харьковской ОГА сообщили, что за прошедшие сутки в области подтверждено 43 случая заражения коронавирусом, из них 37 в Харькове, по два - в Харьковском и Дергачевском районах, по одному - в Купянском и Чугуевском районах.

В реанимации находится девять человек, из них четыре подключены к аппаратам ИВЛ, пять - на кислородной поддержке.

Всего в Харьковской области с начала пандемии лабораторно подтвержден 2 621 случай коронавируса, в частности 103 человека умерли, выздоровели 1 358 пациентов.

Напоминаем, в Украине по состоянию на 11 июля лабораторно подтверждено 52 843 случая COVID-19, из них 800 за сутки.

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Все по теме:

Харьков, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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