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На западе Украины из-за непогоды без света остались 100 населенных пунктов

На западе Украины из-за непогоды без света остались 100 населенных пунктов
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
Дожди и порывы ветра обесточили 100 населенных пунктов в трех областях Украины.

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро воскресенья обесточены 100 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 54, Ровенская - 29 и Закарпатская – 17", – сказано в утренней сводке ГСЧС на сайте в воскресенье.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, в Украине в воскресенье, 12 июля, во всех областях установится жаркая погода. В западных регионах синоптики прогнозируют грозовые дожди, местами град.

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Все по теме:

Погода, ЛЭП, Дожди, Синоптики, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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