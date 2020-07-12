В курортной Кирилловке зафиксировали двойной смерчь (Видео)

В Кирилловке Запорожской области сняли на видео одновременно два смерча. Видео опубликовал канал РИА Мелитополь на YouTube. Отмечается, что явление засняли 10 июля на косе Пересыпь. Стоит отметить, что в этом году смерчи в Украине участились.