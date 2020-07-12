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Воскресенье, 12.07.2020

Украинцы массово поехали на море: в сторону Кирилловки образовалась огромная пробка (Видео)

Так на автомагистрали Харьков-Симферополь (М-18) по направлению в сторону Кирилловки образовалась огромная пробка. Об этом сообщает Информатор. Приблизительная протяженность затора — 5 километров. Причиной затруднения движения являются заявленные ранее ремонтные работы. Согласно данным сервиса Google Карты, движение затруднено также на въездах в Одессу и прилегающие поселки, расположенные на побережье. Трудности с трафиком наблюдаются также на подъездах к Бердянску.
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Море, Пробки, Кирилловка.
11:48 Сегодня Телеграф
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