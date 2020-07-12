Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Еще в одном регионе ухудшилась ситуация: в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина
Еще в одном регионе ухудшилась ситуация: в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина
Погода на Петра и Павла: на западе грозы, на юге жара до +35°
Погода на Петра и Павла: на западе грозы, на юге жара до +35°
Где смотреть Десна - Шахтер и другие матчи 12 июля
Где смотреть Десна - Шахтер и другие матчи 12 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июля

Полиция нагрянула в элитный ночной клуб под Киевом: 500 человек без масок

Полиция нагрянула в элитный ночной клуб под Киевом: 500 человек без масок
Обновлено 12:12 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
Полиция выявила нарушение карантина в элитном ночном клубе под Киевом. Владельцам ночного клуба грозит штраф от 34 000 до 170 000 гривень.

В поселке Козин под Киевом полиция зафиксировала нарушение карантина в элитном ночном клубе. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин, что в Обуховском районе, продолжило работу после 22:00", - заявляют в полиции, уточнив, что нарушение зафиксировали во время профилактического рейда.

Также сообщается, что в этом заведении персонал и более 500 посетителей находились без масок. Полицейские составили два протокола относительно администратора. Санкция предусматривает наказание от 34 000 до 170 000 гривень.

Как сообщалось, полиция начала проверки магазинов и заведений общепита на соблюдение карантинных ограничений и составила почти 18 тысяч административных протоколов на 6,6 миллиона гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нападение на авто Укрпочты: в прокуратуре раскрыли подробности
02 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
03 Как по состоянию ногтей определить проблемы со здоровьем
04 Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
05 Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Польше стартовал второй тур президентских выборов
В Польше стартовал второй тур президентских выборов
Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов
Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов
В Киеве 67 новых случаев коронавируса
В Киеве 67 новых случаев коронавируса
Доставайте кошельки: презентация OnePlus Nord будет платной
Доставайте кошельки: презентация OnePlus Nord будет платной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь