Полиция нагрянула в элитный ночной клуб под Киевом: 500 человек без масок

Полиция выявила нарушение карантина в элитном ночном клубе под Киевом. Владельцам ночного клуба грозит штраф от 34 000 до 170 000 гривень.

В поселке Козин под Киевом полиция зафиксировала нарушение карантина в элитном ночном клубе. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин, что в Обуховском районе, продолжило работу после 22:00", - заявляют в полиции, уточнив, что нарушение зафиксировали во время профилактического рейда.

Также сообщается, что в этом заведении персонал и более 500 посетителей находились без масок. Полицейские составили два протокола относительно администратора. Санкция предусматривает наказание от 34 000 до 170 000 гривень.

Как сообщалось, полиция начала проверки магазинов и заведений общепита на соблюдение карантинных ограничений и составила почти 18 тысяч административных протоколов на 6,6 миллиона гривен.