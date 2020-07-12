Трагедия на воде: в Тернопольской области погибли двое подростков

В Тернопольской области погибли двое подростков: один утонул в пруду, второй скончался в больнице.

В Тернопольской области двое ребят 15 и 16 лет во время купания в пруду не смогли самостоятельно выбраться из воды. Одного из них спасатели извлекли уже мертвым, другой скончался в больнице. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

"Трагедия произошла в субботу, 11 июля, около 18:30 на пруду между селами Мечищев и Ольховец Бережанского района. Погибшие - 16-летний житель Бережан и 15-летний житель села Ольховец. По предварительным данным, ребята отдыхали на пруду в компании еще трех несовершеннолетних. В какой-то момент двое подростков пошли купаться и не смогли самостоятельно выбраться из воды. Одного из ребят спасатели вытащили уже мертвым, другой подросток умер в реанимации больницы", - говорится в сообщении.

Указано, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированно части 1 статьи 115 УК с пометкой "несчастный случай".

Как сообщалось, с начала лета на водоемах Украины зафиксировали гибель более трех десятков детей.