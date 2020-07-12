День в ООС: пятеро украинских военных ранены

12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сказано в вечерней сводке Штаба ООС на странице в Facebook.

"Враг в последние дни пренебрегает требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения, используя не только минометы, но и артиллерийские установки различного калибра", - сказано в сообщении.

В частности, оккупанты вели огонь из 152-мм артиллерийских систем у Новотошковского, а по защитникам Орехово и Крымского, враг осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Хутора Вильный.

В пригороде Авдеевки противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Опытного противник задействовал минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали украинских защитников неподалеку Марьинки и Каменки.

За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Всех воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь.