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День в ООС: пятеро украинских военных ранены

День в ООС: пятеро украинских военных ранены
Обновлено 18:26 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сказано в вечерней сводке Штаба ООС на странице в Facebook.

"Враг в последние дни пренебрегает требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения, используя не только минометы, но и артиллерийские установки различного калибра", - сказано в сообщении. 

В частности, оккупанты вели огонь из 152-мм артиллерийских систем у Новотошковского, а по защитникам Орехово и Крымского, враг осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Хутора Вильный.

В пригороде Авдеевки противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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Вблизи Опытного противник задействовал минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали украинских защитников неподалеку Марьинки и Каменки.

За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Всех воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь.

 

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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