Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус, чума, непогода в Украине, протесты в РФ и другое
Главные события недели: коронавирус, чума, непогода в Украине, протесты в РФ и другое
Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
Динамо сенсационно потеряло очки с Александрией (Видео)
Динамо сенсационно потеряло очки с Александрией (Видео)
Как укрепить иммунитет и держать его в тонусе
Как укрепить иммунитет и держать его в тонусе

В столичном общежитии выявили вспышку коронавируса

В столичном общежитии выявили вспышку коронавируса
Обновлено 23:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, сообщила пресс-служба Госпотребслужбы в Facebook.

"В общежитии выявлено пятеро больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех - в настоящее время неизвестно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13.

"Для решения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение 6 из них сейчас неизвестно", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
02 Нападение на авто Укрпочты: в прокуратуре раскрыли подробности
03 Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
04 Старшая дочь Елены Кравец Маша окончила школу - снимки с выпускного
05 Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Не верил: в США мужчина посетил &quot;коронавирусную вечеринку&quot; и умер
Не верил: в США мужчина посетил "коронавирусную вечеринку" и умер
Пожар в старинном здании в Одессе: без жилья остались более 40 человек
Пожар в старинном здании в Одессе: без жилья остались более 40 человек
Итоги 12 июля: коронавирус, протесты в России и бубонная чума в Монголии
Вечерний дайджест: главные события 12 июля
Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)
Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь