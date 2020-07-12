В оккупированном Крыму за сутки выявили еще 16 случаев коронавируса

В оккупированном Севастополе за прошлые сутки зарегистрировали четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Крым. Реалии.

Как подчеркивается, все больные - люди, которые приехали из соседней России. Все они были взяты на контроль в ходе эпидрасследования. Один человек выписан после выздоровления.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 138 человек, в городской больнице №9 - 95. Под наблюдением по месту жительства - 768 человек.

За все время в Севастополе коронавирусной инфекцией COVID-19 заболел 271 человек. В настоящее время в стационарах находятся 48 человек. Выздоровели 210 человек, 5 человек - умерли.

За сутки 11 июля в Крыму зарегистрированы 16 случаев COVID-19.

Напоминаем, в Украине по состоянию на 12 июля лабораторно подтвердили 53 521 случай COVID-19, из них за сутки - 678.

В мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили в 12 млн 847 тыс. 293 человек, из них 7 млн 483 тыс. 287 пациентов выздоровели, а 567 734 - умерли от осложнений.