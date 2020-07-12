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На Харьковщине для ветеранов и волонтеров устроили прыжки с парашютом

На Харьковщине для ветеранов и волонтеров устроили прыжки с парашютом
23:13 Сегодня Телеграф Укринформ
Полеты на самолетах и авиапрыжки с парашютом состоялись на аэродроме в поселке Коротич под Харьковом в рамках акции психологической реабилитации военных и волонтеров-инвалидов АТО/ООС "Небо для всех". Об этом сообщила организатор акции, руководитель общественной организации "Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО/ООС Харьковской области" Ярина Чаговец.

"Акция "Небо для всех" собрала в Коротиче более 40 участников - военных и волонтеров, в том числе, инвалидов войны и более ста зрителей. Это то, на что мы могли рассчитывать в условиях карантина. Накануне все участники прошли медкомиссию и получили доступ к акции", - рассказала Чаговец.

По ее словам, в рамках акции самолет Ан-2 трижды поднялся в небо: "Прыжки с парашютом, которые участники групповых полетов осуществили вместе с инструкторами, были успешными, что и было целью психологической реабилитации тех, кого зацепила война".

"Акция прошла при финансовой поддержке Департамента социальной защиты Харьковской ОГА, который выделил 65 тыс. грн на реализацию этого проекта. Остальную часть денег - в общем понадобилось 100 тыс. грн - предоставили земляки-предприниматели", - пояснила Чаговец.

По ее словам, акции по психологической реабилитации военных и волонтеров в Харьковской области будут продолжаться и в дальнейшем, в том числе, на аэродроме в Коротиче.

Напоминаем, 16 декабря 2018 года полсотни ветеранов АТО с инвалидностью из Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областей поднялись в небо вместе с пилотами на аэродроме в Коротиче под Харьковом в рамках психосоматической реабилитационной программы "Небо без ограничений". Тогда запланированные прыжки с парашютом не состоялись из-за погодных условий.

За последние годы в программе "Небо без ограничений" участвовали более тысячи ветеранов АТО/ООС с инвалидностью из разных регионов страны.

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Парашют, Харьковщина.

Автор:

Телеграф
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