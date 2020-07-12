На Донетчине возникло возгорание травы: пострадал мужчина

В Донецкой области мужчина пострадал, когда пытался самостоятельно потушить траву, горевшую на открытой территории. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в области.

Сообщается, что 11 июля в 13:49 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на открытой территории по улице Виноградная в городе Краматорск.

"На место происшествия немедленно были направлены пожарных 12 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Прибыв к месту происшествия, спасатели выяснили, что горит трава на открытой территории. До прибытия подразделений Главного управления, при самостоятельном тушении пожара, пострадал мужчина 1946 года рождения, который был осмотрен работниками скорой медицинской помощи, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Указано, что пожар локализован в 14:21 и ликвидирован в 14:45. В результате пожара огнем уничтожено трава на площади 1 га.