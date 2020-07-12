В Днепропетровской области водолазы достали из водоемов два тела

В Днепропетровской области водолазно-спасательная группа обнаружила в водоемах тела двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"12-го июля в 12:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в искусственном водоеме по улице Зеркальная села Краснополье Чечеловского района города Днепр находится тело утонувшего человека... Прибыв на место спасателями с помощью специального водолазного оборудования обследовано дно. На расстоянии 4 м от берега и на глубине 2 м обнаружили в воде мужчину 1989 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками ГСЧС мужчины были доставлены на берег и переданы полиции.

"В этот же день, в 14:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в реке Днепр, вблизи улицы Кубанская Амур-Нижнеднепровский района города Днепр мужчина пошел купаться, нырнул и исчез. С помощью специального водолазного оборудования сотрудники Службы спасения обследовали 150 кв. м. дна реки. На расстоянии 15 м от берега и глубине 4 м обнаружено тело мужчины 1969 года", - указано в сообщении.