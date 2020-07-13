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Столкновения на азербайджано-армянской границе: число погибших выросло

Столкновения на азербайджано-армянской границе: число погибших выросло
02:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Число погибших азербайджанских военных в результате вооруженного столкновения с силами Армении увеличилась до трех. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Ранее ведомство сообщало о двух погибших. Как уточнили в Минобороны, при отражении атаки погибли чавуш и старший солдат сверхсрочной военной службы. Позже в больнице от ран скончался еще один солдат.

Ранее 12 июля на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе произошло вооруженное столкновение солдат двух стран. В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня и обстрелов позиции азербайджанских военных из артиллерии. Сообщалось о потерях с обеих сторон.

Минобороны Армении, в свою очередь, заявило, что группа азербайджанских солдат на грузовике пыталась незаконно пересечь госграницу, продвигаясь в сторону села Тавуш.

После предупреждения солдаты азербайджанской армии бросили автомобиль и скрылись, но через час начали артиллерийский обстрел и “повторили попытку захватить наш опорный пункт”. Вооруженные силы Армении начали ответный огонь и предотвратили атаку. В Ереване уточнили, что с их стороны пострадавших нет.

В течение последних 30 лет отношения между Арменией и Азербайджаном остаются напряженными из-за региона Нагорный Карабах, который фактически расположен на территории Азербайджана, но контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Регион откололся от Азербайджана в 1991 году, на его территории проживают преимущественно армяне. На границе двух стран происходят вооруженные конфликты.

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Азербайджан, Армения, Граница.

Автор:

Телеграф
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