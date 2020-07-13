Погода в Одессе резко изменится: надвигается шторм и похолодание

Погода в Одессе резко испортится, на юг Украины надвигается атмосферный фронт с похолоданием и дождями. Температура воздуха снизится, на море ожидается шторм.

На Одессу надвигается атмосферный фронт с похолоданием и дождями. Об этом свидетельствуют данные карты Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков в начале недели холодная воздушная масса переместится на юг Украины, что переведет к резкой смене метеорологической обстановки. В связи с такой переменой, жара отступит и в Одессе существенно похолодает, ожидается северный ветер, на море предупреждают о шторме.

Осадки, вероятней всего, пройдут в понедельник и в конце недели.

В понедельник, 13 июля, в Одессе установится прохладная погода, весь день будет ураганный ветер, местами порывы до 17-20 м/с. На море шторм, волны поднимутся до 1 метра в высоту. Весь день будет идти дождь, к вечеру установится облачная погода, температура резко снизится. Температура воздуха +20...+23°.

Во вторник и среду дожди утихнут, ветер также успокоится. Высота волн опустится до полметра. Температура воздуха поднимется днем до +25°.

16 и 17 июля вероятность осадков будет низкой, небо прояснится. Умеренный ветер в этот день будет дуть со всех сторон. Температура воздуха немного поднимется. Днем до +26°.

На выходных прогнозируют небольшой грозовой дождь и умеренный северный ветер. Температура воздуха снова упадет, ночью +20°, днем +25°.