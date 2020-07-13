Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подтвердили более 600 новых случаев коронавируса
В Украине подтвердили более 600 новых случаев коронавируса
Выборы в Польше: Дуда остается на второй срок
Выборы в Польше: Дуда остается на второй срок
CAS вынес решение по делу Манчестер Сити
CAS вынес решение по делу Манчестер Сити
13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Погода в Одессе резко изменится: надвигается шторм и похолодание

Погода в Одессе резко изменится: надвигается шторм и похолодание
11:57 Сегодня Телеграф Фото: Думская
Погода в Одессе резко испортится, на юг Украины надвигается атмосферный фронт с похолоданием и дождями. Температура воздуха снизится, на море ожидается шторм.

На Одессу надвигается атмосферный фронт с похолоданием и дождями. Об этом свидетельствуют данные карты Украинского гидрометцентра. 

По прогнозам синоптиков в начале недели холодная воздушная масса переместится на юг Украины, что переведет к резкой смене метеорологической обстановки. В связи с такой переменой, жара отступит и в Одессе существенно похолодает, ожидается северный ветер, на море предупреждают о шторме.

Осадки, вероятней всего, пройдут в понедельник и в конце недели. 

В понедельник, 13 июля, в Одессе установится прохладная погода, весь день будет ураганный ветер, местами порывы до 17-20 м/с. На море шторм, волны поднимутся до 1 метра в высоту. Весь день будет идти дождь, к вечеру установится облачная погода, температура резко снизится. Температура воздуха +20...+23°.

Во вторник и среду дожди утихнут, ветер также успокоится. Высота волн опустится до полметра. Температура воздуха поднимется днем до +25°.

16 и 17 июля вероятность осадков будет низкой, небо прояснится. Умеренный ветер в этот день будет дуть со всех сторон. Температура воздуха немного поднимется. Днем до +26°.

На выходных прогнозируют небольшой грозовой дождь и умеренный северный ветер. Температура воздуха снова упадет, ночью +20°, днем +25°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Шторм, Оесса.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю
02 Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
03 Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
04 Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
05 "Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд COVID-19 в мире
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд COVID-19 в мире
Коронавирус не отступает: новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира
Коронавирус не отступает: новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира
На Донбассе погибли двое украинских защитников
На Донбассе погибли двое украинских защитников
Ушла из жизни жена Джона Траволты
Ушла из жизни жена Джона Траволты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь