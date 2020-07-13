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На Донбассе погибли двое украинских защитников

На Донбассе погибли двое украинских защитников
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны
13 июля в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области погибли двое украинских военных.

Российские наемники обстреляли украинские позиции на Донбассе в понедельник возле н.п.Славное, в результате чего погиб один военнослужащий, еще один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи н.п.Зайцево, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного. К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Кроме того, вблизи населенного пункта Зайцево во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

На Донбассе боевики обстреляли украинских военных, много раненых

"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев", - сказано в сообщении.

Ранее пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что за минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего пятеро украинских бойцов были ранены, еще у одного - боевая травма.

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Военные, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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