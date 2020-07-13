Штаб ООС: боевики 11 раз нарушали "тишину"

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Враг продолжает пренебрегать требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения", - сообщили в пресс-центре.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку Майорска провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши опорные пункты из минометов калибра 82 мм вблизи Пищевика и Авдеевки. Также противник задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку Каменки и Славного, а по защитникам Водяного открывал огонь из стрелкового оружия.

"К большому сожалению, на протяжении текущих суток, двое наших мужественных защитников погибли. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев.

Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима тишины. За каждую потерянную жизнь украинского воина захватчики понесут заслуженное наказание.

На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 12 июля боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.