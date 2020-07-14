Ливень в Запорожье: дороги превратились в реки (Видео)

Пострадали из-за ливня также пассажиры общественного транспорта. Так, под Вознесеновским мостом затопило маршрутку, люди вынуждены были ждать спасателей.
Также пострадали некоторые заведения, особенно те, что находятся в подвальных помещениях.
"Дороги сильно затопило на улице Школьной. Машины едут очень медленно, лужи очень глубокие. Потоп также на дамбе в районе Пушкина. В сторону Фестивальной сейчас вообще не проехать, образовалась огромная пробка. Машины стоят в лужах и не могут ехать. Из-за сильного ливня отключились светофоры. Недалеко от Анголенко уже произошло ДТП", - пишет местное издание Вгороде. Запорожье.
Напомним, 4 июля улицы Черкасс затопило в результате мощного ливня с ветром и градом. Автомобили были вынуждены переплывать через метровые лужи, а местные жители принялись купаться на подтопленных улицах.