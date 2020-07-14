Жуткое происшествие в Харькове: женщина убила сына, а потом покончила с собой

По предварительной информации сначала 37-летняя женщина задушила своего сына, после чего вскрыла вены и умерла от потери крови.
По адресу выехали руководители и следственно-оперативная группа районной полиции, а также передвижная криминалистическая лаборатория и работники местной прокуратуры.
Во время осмотра была обнаружена предсмертная записка. Впрочем, её содержание не было оглашено.
Информация зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации происшествия согласно Криминального кодекса Украины. Осмотр места продолжается, полиция устанавливает все детали произошедшего.