Жуткое происшествие в Харькове: женщина убила сына, а потом покончила с собой

В Харькове женщина задушила своего 10-летнего сына после чего совершила самоубийство. Событие произошло в доме на переулке Тбилиском, сообщает пресс-служба полиции Харькова.

По предварительной информации сначала 37-летняя женщина задушила своего сына, после чего вскрыла вены и умерла от потери крови.

По адресу выехали руководители и следственно-оперативная группа районной полиции, а также передвижная криминалистическая лаборатория и работники местной прокуратуры.

Во время осмотра была обнаружена предсмертная записка. Впрочем, её содержание не было оглашено.

Информация зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации происшествия согласно Криминального кодекса Украины. Осмотр места продолжается, полиция устанавливает все детали произошедшего.