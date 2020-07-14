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Жуткое происшествие в Харькове: женщина убила сына, а потом покончила с собой

Жуткое происшествие в Харькове: женщина убила сына, а потом покончила с собой
Обновлено 00:39 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Фейсбук
В Харькове женщина задушила своего 10-летнего сына после чего совершила самоубийство. Событие произошло в доме на переулке Тбилиском, сообщает пресс-служба полиции Харькова.

По предварительной информации сначала 37-летняя женщина задушила своего сына, после чего вскрыла вены и умерла от потери крови. 

По адресу выехали руководители и следственно-оперативная группа районной полиции, а также передвижная криминалистическая лаборатория и работники местной прокуратуры. 

Во время осмотра была обнаружена предсмертная записка. Впрочем, её содержание не было оглашено. 

Информация зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации происшествия согласно Криминального кодекса Украины. Осмотр места продолжается, полиция устанавливает все детали произошедшего. 

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Все по теме:

Харьков, Самоубийство, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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