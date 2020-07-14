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Штаб ООС: боевики трижды нарушали "режим тишины"

Штаб ООС: боевики трижды нарушали "режим тишины"
18:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
В штабе ООС заявиди о трех обстрелах украинских позиций боевиками за с начала текущих суток.

"14 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник на рассвете и днем открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Также поблизости Гнутово враг совершил обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

На Донбассе военные попали в засаду оккупантов: трое погибших и двое раненых

"Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника, уверенно сдержав его агрессию и заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима тишины.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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