Как теперь попасть в Крым: Оккупанты изменили правила въезда на территорию

Власти РФ, оккупировавшие Крым, отметили обязательность 2-х недельной обсервации для лиц, везжающих в аннексированный полуостров. Об этом сообщили в офисе украинского омбудсмена по правам человека.

В офисе омбудсмена подчеркнули, что при въезде с собой обязательное наличие медицинского документа на русском либо английском языке, который подтвердит отрицательный результат ПЛР-теста на коронавирус.

Само тестирование следует пройти не ранее чем за 3 дня перед прибытием на территорию аннексированного полуострова.

Если данного документа на руках нет, граждане обязаны пройти ПЛР-тест за свои деньги.

Зараженных COVID-19 будут отправлять на изоляцию по местам жительства.

Перечень требований к условиям изоляции по месту жительства или пребывания граждан:

нахождение в изолированном помещении,

исключение контактов с окружающими, которые не находятся также на изоляции.

Ранее сообщалось, что адвокат президента США Руди Джулиани опубликовал видео о коррупции, которое проиллюстрировано картой Украины без аннексированного РФ Крыма. Данный ролик был размещен на канале Джулиани в YouTube.

Также сообщалось, что Президент России Владимир Путин снова собрался с рабочей поездкой в оккупированный Крым. Завтра он посетит Керчь, где возьмет участие в закладке новых российских боевых кораблей.