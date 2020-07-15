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Среда, 15.07.2020
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Как теперь попасть в Крым: Оккупанты изменили правила въезда на территорию

Как теперь попасть в Крым: Оккупанты изменили правила въезда на территорию
15:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Власти РФ, оккупировавшие Крым, отметили обязательность 2-х недельной обсервации для лиц, везжающих в аннексированный полуостров. Об этом сообщили в офисе украинского омбудсмена по правам человека.

В офисе омбудсмена подчеркнули, что при въезде с собой обязательное наличие медицинского документа на русском либо английском языке, который подтвердит отрицательный результат ПЛР-теста на коронавирус.

Само тестирование следует пройти не ранее чем за 3 дня перед прибытием на территорию аннексированного полуострова.

Если данного документа на руках нет, граждане обязаны пройти ПЛР-тест за свои деньги.

В Украине за сутки резко возросло количество новых больных COVID-19

Зараженных COVID-19 будут отправлять на изоляцию по местам жительства.

Перечень требований к условиям изоляции по месту жительства или пребывания граждан:

  • нахождение в изолированном помещении,
  • исключение контактов с окружающими, которые не находятся также на изоляции.

Ранее сообщалось, что адвокат президента США Руди Джулиани опубликовал видео о коррупции, которое проиллюстрировано картой Украины без аннексированного РФ Крыма. Данный ролик был размещен на канале Джулиани в YouTube.

Также сообщалось, что Президент России Владимир Путин снова собрался с рабочей поездкой в оккупированный Крым. Завтра он посетит Керчь, где возьмет участие в закладке новых российских боевых кораблей.

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Все по теме:

Украина, Крым, РФ, Коронавирус, Оккупанты, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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