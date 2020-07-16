Киевлян предупредили о частичном ограничении движения: где не проехать

Водителям столицы рассказали, на каких улицах сегодня выполняются ремонтные работы.

Сотрудники "Киевавтодора" завершают средний ремонт покрытия улице Оболонской. В связи в этим в столице частично ограничат движение транспорта.

Об этом рассказали в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Дорожники работают на участке между улицами Туровской и Межигорской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выделенном участке в течение дня, с 8:00 по 21:00, будут устраивать новое асфальтовое покрытие.

Кроме того, проехать также не можно будет на улице Витавского. Там планируют по максимуму обновить покрытие между Столичным шоссе и улицей Любомирской.

Также в КГГА рассказали, что узнавать первыми об ограничении движения и ремонты столичных путей, дабы не попасть в неприятность, можно в телеграмм-канале "Киев Трафик".