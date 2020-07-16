Пожар в "Токио Стар": задержан совладелец отеля

Правоохранители задержали совладельца одесского отеля "Токио Стар", в котором заживо сгорели девять человек.

В международном аэропорту "Одесса" задержан скрывавшийся от следствия совладелец отеля «Токио Стар», в котором в августе прошлого года в результате пожара погибли 9 человек.

Как сообщил представитель прокуратуры, подозреваемый задержан вчера вечером во время оформления одного из рейсов из-за рубежа.

По данным источника, подозреваемый был в числе пассажиров самолета Рим-Одесса, его задержали во время прохождения соответствующего контроля, затем пограничники передали фигуранта сотрудникам Нацполиции.

Представитель прокуратуры отметил, что задержанному, вероятно, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

В Одессе в ночь на 17 августа 2019 года во время пожара в отеле «Токио Стар» погибли 9 человек. В их числе – жители Одесской области (юноша, 2002 г. р. и девушка, 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина, 1995 г. р. и женщина, 1996 г. р.), также – 58-летний житель Днепропетровской области, харьковчанин, 1984 г. р., и 73-летняя гражданка Австралии. Кроме того, жительница Сум и ее 10-летняя дочь.

Совладелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик были арестованы и помещены в СИЗО. Еще одному совладельцу гостиницы Сергею Дурачу и главному инженеру заочно сообщено о подозрении. Также в числе подозреваемых 30-летняя женщина, дежурившая в гостинице в ночь пожара.

11 октября суд отпустил из СИЗО Паровик под ночной домашний арест, а 27 ноября Одесский апелляционный суд отпустил под домашний арест Черного.

15 октября Киевский районный суд Одессы продлил арест Черному и определил залог в размере более 53 млн грн. 23 июня 2020 года райсуд отказался продлить ему меру пресечения.

1 июля стало известно о завершении расследование в отношении двух сотрудников и совладельца отеля «Токио Стар» (Черного).