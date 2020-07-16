У побережья Одессы с танкера Delfi снова вытекают нефтепродукты

В Одессе возле городского пляжа снова зафиксировали утечку нефти из затонувшего танкера Delfi.

Утечку нефтепродкутов зафиксировали матросы матросы-спасатели водолазной службы города Одессы вблизи пляжа Дельфин.

Об этом информирует пресс-служба коммунального учреждения на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что работники спасательной службы путем зрительного наблюдения заметили утечку нефтепродуктов из танкера Delfi.

Для фиксации факта загрязнения морской воды были проинформированы правоохранительные органы, а также Государственная экологическая инспекция в Одесской области.

Напомним, в ноябре прошлого года в результате шторма танкер Delfi сорвало с якоря, который стоял в порту Южный. У берегов Одессы судно легло на мель, всех членов экипажа эвакуировали на берег.

В июне этого года на городском пляже Одессы обнаружили в воде следы нефтепродуктов, их концентрация превышала норму в 16,4 раза. Одесская прокуратура завела дело по факту загрязнения воды. В прошлом месяце Владимир Зеленский был в Одесской области с рабочей поездкой. Президент распорядился поднять танкер не позднее 20 июля.