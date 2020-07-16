Появилось видео, как в Киеве спецназ освободил заложника (Видео)

Полицейские совместно с бойцами спецназа освободили бизнесмена Сергея Ткаченко, которого похитили 1 июля с целью выкупа. Сюжет размещен на Youtube-канале столичных правоохранителей. На записи видно, как спецназовцы заходят в подвал жилого дома в Голосеевском районе Киева, где предположительно удерживали похищенного, после невыполненного требования открыть, двери выбивают и в помещении за ними обнаруживают лежащего на полу, прикованного к батарее человека.