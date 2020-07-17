На Ивано-Франковщину обрушился мощный град

Непогода пронеслась над селом Бабин, Косовского района.
В следствие сильного ливня улицы превратились в ручьи, а мощный град щедро засыпал землю.
Очевидцы делились видео стихийного бедствия в соц сетях.
Также очевидцы выкладывали фото.
Как сообщалось ранее, на Прикарпатье в горах прошел медленный смерч. Явление сопровождалось крупным градом.
Также сообщалось, что в Запорожской области в курортном городе Кирилловка удалось зафиксировать двойной смерчь. Смерч был также замечен и жителями села Обертин, Ивано-Франковская области в июне.