Штаб ООС: боевики трижды нарушали "режим тишины"

"17 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", против наших защитников агрессор применил минометы 82-го калибра.
Позже, противник проявил огневую активность и у Луганского, использовав при этом противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Как сообщалось, со временно оккупированной территории Украины боевики передали неидентифицированное тело.