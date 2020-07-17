Штаб ООС: боевики трижды нарушали "режим тишины"

С начала текущих суток в районе проведения операции ООС на Донбассе боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"17 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", против наших защитников агрессор применил минометы 82-го калибра.

Позже, противник проявил огневую активность и у Луганского, использовав при этом противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, со временно оккупированной территории Украины боевики передали неидентифицированное тело.