Две безуспешные попытки: "спасение" танкера Delfi пошло не по плану

Специалисты компании Smart Marine Concept сегодня, 18 июля, дважды попытались поднять с мели танкер Delfi, потерпевший крушение у берегов Одессы. Обе попытки успехом не увенчались.

"Сегодня с утра были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации танкера Delfi. К сожалению, первые две попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых лопнул. Завтра ждем третьей попытки", - сказано в сообщении пресс-службы Государственной экологической инспекции в Одесской области в Facebook.

"Инспекторы Госэкоинспекции в Одесской области следят за процессом транспортирования танкера и наблюдают за возможным загрязнением путем отбора проб морской воды", - отметили в пресс-службе.

Как заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый, специалисты Smart Marine Concept должны довести наклон танкера до угла в 45 градусов, поставить на киль и убрать его с пляжа. Представители владельца судна убеждены, что после проведения всех необходимых работ им понадобится две недели для буксирования танкера к месту будущей дислокации.

Під час евакуації танкеру Delfi не витримав один із швартових канатів Відео: Юлія Афанасьєва pic.twitter.com/IGiFA117Ga — Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 18, 2020

В Одесской мэрии добавили, что усилиями КУ "Спасательно-водолазная служба" судно оградили бонами для предотвращения разлива нефти. Возле места крушения работает водолазная группа, задействовано три спасательных плавсредства и 12 сотрудников службы.

На пляже дежурят полицейские и нацгвардейцы.

15 июля из-за сильного ветра зафиксирована очередная утечка нефтепродуктов с танкера, загрязнение ликвидировано силами судовладельца.

Убытки, причиненные утечками для окружающей среды, по состоянию на 8 июля оцениваются в 15,2 тысячи долларов (410 тысяч гривень)

Как известно, 22 ноября 2019 года во время шторма, находящийся на стоянке в акватории порта "Южный", танкер сорвало с якоря и отнесло к побережью Одессы, где он лег на мель и перевернулся. Членов экипажа эвакуировали.