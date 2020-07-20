Дополнительная сессия ВНО: В столице подготовили 20 пунктов для тестирования

В столице подготовили два десятка пунктов для проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Киеве для проведения дополнительной сессии ВНО уже подготовили двадцать пунктов по тестированию.

Начало запланировано на 24 июля начиная с тестирования по физике.

Сами участники ЕГЭ, не имеющие возможности принять участие в основной сессии по объективной причине, имеют возможность регистрации на дополнительную.

В каждом пункте тестирования будут соблюдать все обязательные противоэпидемические меры, рекомендованные главным государственным санврачом Украины.

Ранее сообщалось, что 17 июля, в Украине закончилась основная сессия ВНО 2020, украинские абитуриенты сдают последний тест по химии. Дополнительная сессия состоится с 24 июля по 10 августа.

15 июля украинские абитуриенты сдавали ВНО по географии, 13 июля - по биологии, 9 июля - по истории.