В Трускавце собака легла в тень (фото)

Сегодня, после затянувшегося похолодания и дождей, в Трускавце немного потеплело. Ближе к вечеру температура поднялась до +23°C.

Жители города и многочисленные отдыхающие вышли на вечернюю прогулку, а возле центрального бювета две собаки легли в тень.

Напомним, что Трускавец - известный бальнеологический курорт, знаменитый своими источниками целебных минеральных вод. Город расположен в 84 км к югу от Львова. Ежемесячно город посещает около 13 000 отдыхающих. В Трускавце сохранился самый старый в Украине бювет с минеральной водой, который был построен еще в XIX веке.

В городе насчитывается более 30 специализированных санаториев, кроме того приезжающие больные размещаются в пансионате, гостиницах и у местных жителей; для их обслуживания имеется также платная поликлиника. Кроме того, функционирует отделение (филиал клиники) Одесского НИИ курортологии.