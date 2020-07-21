Ситуация на фронте: один военный погиб и еще один получил ранение

Российские наемники продолжают вести огневую активность на оккупированных территориях. Так, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов был убит украинский военный и еще один получил ранение.

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики 17 раз нарушили режим "тишины". В результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий и еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Фейсбук утром во вторник, 21 июля.

Противник продолжает применять вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями. Так, за сутки обстрелы фиксировались из запрещенных артиллерийских систем, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мироновского враг применил артиллерийские системы калибра 122-мм и 120-ти мм минометы. Возле Шумел опорные позиции наших военных обстреляли из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия.

Вблизи Орехово и Новотошковского вражеский огонь зафиксировали из из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного российские наемники применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщает разведка ВСУ, за прошедшие сутки удалось уничтожить одного и ранить двух боевиков.

Напомним, как сообщалось, на прошлой недели защитники ООС выполняя боевое задание, попали в засаду врага, в результате погибли трое военных, среди них и медик, гражданин Эстонии. Тело одного погибшего долгое время не удавалось забрать, украинская сторона вела непростые переговоры.

В штабе сообщили, что согласно данным разведки за неделю потери боевиков составили: 11 человек убитыми и 14 ранеными.