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В МВД назвали имя луцкого террориста и рассказали о переговорах

В МВД назвали имя луцкого террориста и рассказали о переговорах
14:20 Сегодня Телеграф Фото: konkurent.ua
Полиция ведет переговоры с захватившим автобус с заложниками в Луцке, но пока он не идет на компромиссы. Известно, что захватчиком оказался Максим Кривош, ранее дважды судим.

Как сообщили в полиции, удалось идентифицировала террориста, который удерживает людей в заминированном автобусе, им оказался Максим Степанович Кривош. 

Кроме того, в МВД отметили, что захватчик выдвигает не четкие требования - "набор фраз в правоохранительных органах, государственных службах".

 Судя по голосу, он не пьян. Информации о том, что это воин АТО нет.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко, что сейчас с ним продолжаются переговоры.

"Было предложено, чтобы передали воды для заложников, потому что автобус стоит уже 3 часа в самом аду - на площади в Луцке, но он пока этого не позволил. Мы видим, что этот человек имеет определенные требования, которые он хочет транслировать, в том числе через СМИ. Мы думаем, что это лицо имеет какие-то свои убеждения, судя по тому, что в сети распространена книга "Философия преступника" под фамилией Максим Плохой", - сказал замминистра

Как сообщалось, в соцсетях он называет себе Максимом Плохим и поздравляет всех с днем антисистемы, также заявляет, что "государство - это первый террорист". Он заявляет, что заложил мину в людном месте города.

Кроме того, во время захвата автобуса он стрелял по полицейским и выбросил гранату, которая не взорвалась, так как была с чекой. По мнению правоохранителей, таким образом, захватчик пытался показать, что у него есть оружие.

О пострадавших пока не сообщается, известно только, что в автобусе находятся два десятка заложников.

Напомним, сегодня утром в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус. Конкретных условий он не выдвигает. Известно, что ранее он находился на психиатрическом лечении, а также сидел в тюрьме. Правоохранители установили, что это Максим Кривош из Дубно. Он часто бывал в Луцке и имеет там много знакомых. 

Центр Луцка перекрыт, на месте работает спецназ, а также в срочном порядке прибыл глава МВД Арсен Аваков. Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию и взял ее под свой контроль. В СБУ просят людей отнестись с пониманием и не подвергать себя опасности.

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Все по теме:

Луцк, Полиция, Заложники, Арсен Аваков.

Автор:

Телеграф
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