В Киеве обнаружили и обезвредили две бомбы

Правоохранители обнаружили два взрывных устройства в Киеве на Минском рынке. Людей срочно эвакуировали, а взрывотехники обезвредили бомбы.

В Киеве на рынке "Минский" в районе станции метро "Минская" взрывотехники обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Сообщается, сто неизвестный позвонил на горячую линю "102" и сообщил о минировании двух киосков по Оболонскому проспекту. Правоохранители и взрывотехники выехали на место и обнаружили взрывчатку. Людей в срочном порядке эвакуировали, а периметр вокруг киосков взяли под контроль.

Как сообщалось, в Луцке на театральной площади проходит спецоперация по спасению заложников. Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами и грозится подорвать его. А также заявляет, что в людном центре города заложил мину.

По данным полиции, в автобусе находятся около 20 человек.