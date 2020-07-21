Киев накрыла гроза и штормовой ветер: фото и видео

Сегодня, 21 июля, столицу накрыла непогода - прошел сильный дождь, который сопровождался штормовым ветром.

В Киеве прошел сильный ливень с ураганным ветром, местами выпал град.

Видео и фото очевидцы постят в соцсетях.

На проспекте Победы из-за ливня произошло подмывание асфальта, образовался провал на проезжей части. Также, на улице Полевой ветром вырвало дерево с корнем, оно упало на автомобиль. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Украине в ближайшие дни прогнозируют грозовые дожди и жару.

Как сообщалось, Харьков и область накрыла сильная непогода. В городе прошли сильные дожди, подтоплены были сотни домов. Ветер повалил деревья, а дороги превратились в реки.