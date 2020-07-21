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Киев накрыла гроза и штормовой ветер: фото и видео

Киев накрыла гроза и штормовой ветер: фото и видео
15:08 Сегодня Телеграф Фото: Киев Оперативный
Сегодня, 21 июля, столицу накрыла непогода - прошел сильный дождь, который сопровождался штормовым ветром.

В Киеве прошел сильный ливень с ураганным ветром, местами выпал град.

Видео и фото очевидцы постят в соцсетях.

На проспекте Победы из-за ливня произошло подмывание асфальта, образовался провал на проезжей части. Также, на улице Полевой ветром вырвало дерево с корнем, оно упало на автомобиль. О пострадавших не сообщается.

 Непогода в Киеве 21.07.2020

Напомним, в Украине в ближайшие дни прогнозируют грозовые дожди и жару.

Как сообщалось, Харьков и область накрыла сильная непогода. В городе прошли сильные дожди, подтоплены были сотни домов. Ветер повалил деревья, а дороги превратились в реки.

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Все по теме:

Киев, Гроза, Дождь.

Автор:

Телеграф
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