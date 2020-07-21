"Угроза была": Аваков рассказал детали задержания террориста в Луцке

21 июля, около 20:00 в Харькове правоохранители провели задержание сообщника "луцкого террориста" Максима Кривошея, который ранее захватил автобус с заложниками в Луцке.

"Пару часов назад в Харькове задержан один его товарищ, у которого с ним были деловые контакты. Было изъято несколько единиц оружия, патроны, взрывчатка и так далее", - рассказал во время брифинга глава МВД Арсен Аваков.

В тоже время Аваков не стал раскрывать данные о числе сообщников, сославшись на тайну следствия.

Также министр добавил, что у Кривошея действительно было при себе боевое оружие.

"Раненых нет, взрывчатки, заложенной в других местах, тоже нет. У него действительно был функционирующий пистолет и автомат, у него также была одна боевая граната. Угроза была", - отметил он.

Аваков отметил, что по итогу операции были освобождены 13 человек.

Как сообщалось ранее, утром 21 июля в центре Луцка террорист остановил автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем. Он назвал себя борцом с системой, выдвинул ряд требований и даже открывал огонь в сторону правоохранителей. В области был введен оперативный план "Заложник". Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, что ответственным за это является 44-летний Максим Кривошей ("Плохой") .

Ближе к вечеру террорист сдался, его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.