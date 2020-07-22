На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения

За минувшие сутки, 21 июля, на Донбассе противник девять раз нарушил режим "тишины". Погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения.

Враг обстрелял наши позиции из минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Фейсбук.

Недалеко Новотошковского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского - с 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов. У населенного пункта Хутор Вольный агрессор тоже применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

По украинским защитникам неподалеку Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов и гранатометов. С крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал наши опорные пункты вблизи Павлополь. Также оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам у Лебединского, а рядом с Водяным - задействовали станковые противотанковые гранатометы.

Для отражения и подавления вооруженной агрессии противника наши воины умело задействовали дежурные огневые средства. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность.

С начала текущих суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 22 июля, состоится встреча ТКГ в Минске, где будут приняты важные решения о прекращении огня.