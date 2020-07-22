В Черкасской области на ходу загорелся пассажирский автобус

21 июля в Черкасской области в Золотоношском районе во время движения загорелся пассажирский автобус "Черкассы-Киев".

Пожар произошел в селе Песчаное на автодороге Борисполь - Днепр - Запорожье. В салоне находилось девять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Черкасской области.

После того, как пассажиры почувствовали запах дыма, водитель остановил автобус и пытался ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. После неудачных попыток на место вызвали спасателей.

Пожарные потушили огонь, но автобус успел полностью выгореть.

Никто из присутствующих не пострадал, все успели вовремя покинуть автобус. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание.

Напомним, на прошлой неделе в Липецкой области России полностью сгорел автобус, который направлялся из Донецка в Санкт-Питербург. В автобусе находились украинцы, которые успели вовремя эвакуироваться.

Как сообщалось, в Одесской области пьяная женщина каталась по пляжу на "Ниве" и пыталась наехать на людей. Отдыхающие пытались остановить машину, после чего прибыла полиция и задержала пьяную нарушительницу.