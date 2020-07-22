Что происходит в Луцке после освобождения заложников (Видео)

О вчерашних событиях в центре Луцка напоминает лишь разбитое стекло из автобуса. Об этом говорится в сюжете местного издания "Суспільне Волинь". В центре города уже восстановили движение общественного транспорта, ездят маршрутки и троллейбусы. "Сейчас 13 заложников уже дома, их опрашивали до часу ночи. Захвативший автобус мужчина находится в следственном изоляторе", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Ольга Бузулук. "Издеваться над людьми, которые без воды и пищи, страшно. Пусть оно не повторяется", - говорит коммунальщица Любовь Шевчук. Напомним, во вторник около 10 утра вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами. Террорист удерживал заложников 12 часов. Спецслужбы перекрыли центр города, вели переговоры с захватчиком и пытались освободить людей. В результате он сдался, никто из заложников не пострадал.