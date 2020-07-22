Луцкого террориста обвиняют по четырем статьям, ему могут дать пожизненное

Максим Кривош, который вчера 12 часов удерживал в заложниках людей, находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители готовят ему подозрения, завтра суд должен избирать ему меру пресечения.

Об этом информирует пресс-служба полиции в Волынской области в Facebook.

В полиции отметили, что луцкого террориста обвиняют по четырем статьям:

захват заложников (ч. 2 ст.147),

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263),

посягательство на жизнь работника правоохранительного органа ст. 348,

террористический акт (ст. 258)

Как рассказал, замминистра внутренних дел Антон Геращенко "он может получить внушительный срок лишения свободы. Думаю, что суд также учтет, что вчера никто не погиб при захвате заложников. Но максимальное наказание, которое для него может быть, учитывая, что он ранее судим, – это пожизненное заключение"

Как сообщалось, на центральной площади Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с пассажирами. Вечером того же дня спецподразделения МВД осуществили штурм, в результате которого нападавший был задержан, а все заложники - освобождены.