В полицию Харькова поступило сообщение о захвате заложников

В Харькове сообщили о захвате заложников. Правоохранители проверили информацию и оказалось, что она не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Харькова на странице в Фейсбук 22 июля.

По указанному адресу выехало руководство Киевского райотдела полиции и следственно-оперативная группа, однако информация не соответствует действительности.

Полицейские просят относится внимательно к информации: "Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете".

Как позже стало известно, в полицию позвонил 50-летний местный житель Анатолий Ганчаров, который страдает психическими расстройствами. Он и сообщил о "захвате заложников". Известно, что до этого он много раз вызвал полицию.

Как сообщалось, вчера в центре Луцка вооруженный мужчина 12 часов удерживал в заложниках людей. После успешных переговоров с правоохранителями он отпустил всех заложников, никто не пострадал.

После теракта в Луцке полиция усилила меры безопасности во многих городах Украины.

Сегодня в Киеве в двух местах одновременно обнаружили два подозрительных чемодана, полиция проводит проверку.