В центре столицы на дороге загорелось и взорвалось авто

По данным очевидцев в столице на улице Большая Васильковская, загорелась и затем взорвалась машина.
Очевидец опубликовал кадры инцидента в соцсетях.
Навпроти Палацу Україна у Києві загорілося та вибухнуло авто. pic.twitter.com/LbPDH4WHCS
— Olexandr Demchenko (@Ol_Demchenko) July 22, 2020
"Напротив "Дворца Украина" в Киеве загорелось и взорвалось авто", - комментировал в своем Твиттере очевидец и выложил видеозапись инцидента.
"Киев, Большая Васильковская. В центре города прямо на дороге горит машина", - сообщает в своем Telegram-канале "Страна".
Ранее сообщалось, что в Харькове сообщили о захвате заложников. Правоохранители проверили информацию и оказалось, что она не соответствует действительности.