В центре столицы на дороге загорелось и взорвалось авто

В Киеве на ул. Большой Васильковской загорелся и взорвался автомобиль. Об этом сообщают в Телеграме "Страна".

По данным очевидцев в столице на улице Большая Васильковская, загорелась и затем взорвалась машина.

Очевидец опубликовал кадры инцидента в соцсетях.

Навпроти Палацу Україна у Києві загорілося та вибухнуло авто. pic.twitter.com/LbPDH4WHCS — Olexandr Demchenko (@Ol_Demchenko) July 22, 2020

"Напротив "Дворца Украина" в Киеве загорелось и взорвалось авто", - комментировал в своем Твиттере очевидец и выложил видеозапись инцидента.

"Киев, Большая Васильковская. В центре города прямо на дороге горит машина", - сообщает в своем Telegram-канале "Страна".

Ранее сообщалось, что в Харькове сообщили о захвате заложников. Правоохранители проверили информацию и оказалось, что она не соответствует действительности.